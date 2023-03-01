Губернатор Самарской области проверил ход благоустройства набережной в Сызрани

Благоустройство планируют завершить в 2023 году. Фото: Андрей Савельев

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил ход благоустройства на обновленной Монастырской набережной в Сызрани. Территория преображается благодаря проекту «На берегу трех рек: продолжение истории».

Почти двухкилометровая пешеходная зона позволит соединить два микрорайона, в которых проживают более 20 тысяч человек. Первый этап благоустройства стартовал в апреле прошлого года и завершился в ноябре. На территории появилась пешеходная зона с освещением, амфитеатры и смотровые площадки. Также на участке установили аутентичные арт-объекты, рассказывающие об истории города. Монастырская набережная сможет стать продолжением Кремлевской набережной. Две территории свяжет пешеходный маршрут.

Особенностью преображенной набережной станут три плавучих понтона, на одном из которых будет расположен амфитеатр. Помимо этого, планируется создать плавающий фонтан, причал для рыбаков. Специалисты начнут расчистку акватории реки, подготовительные работы начались еще в прошлом году.

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