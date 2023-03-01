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НовостиОбщество1 марта 2023 14:55

Жителей Самарской области предупреждают о порывистом ветре 2 марта 2023 года

Местами порывы достигнут 15-17 метров в секунду
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 2 марта 2023 года, в Самарской области ожидается ухудшение погоды. В регион придет порывистый ветер. Информацию сообщили в Приволжском УГМС.

– Днем местами по области ожидается усиление западного ветра. Его порывы достигнут 15-17 метров в секунду. Объявлен желтый уровень погодной опасности, – поясняют специалисты.

В целом погода будет облачной с прояснениями. Местами может пройти небольшой снег, возможна гололедица. Температура воздуха составит -2, -7 градусов.

Отметим, что начало марта в этом году будет снежным и морозным. Синоптики обещают снегопады, сильный ветер и низкие температуры.

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