Жителей Самарской области предупреждают о порывистом ветре 2 марта 2023 года

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 2 марта 2023 года, в Самарской области ожидается ухудшение погоды. В регион придет порывистый ветер. Информацию сообщили в Приволжском УГМС.

– Днем местами по области ожидается усиление западного ветра. Его порывы достигнут 15-17 метров в секунду. Объявлен желтый уровень погодной опасности, – поясняют специалисты.

В целом погода будет облачной с прояснениями. Местами может пройти небольшой снег, возможна гололедица. Температура воздуха составит -2, -7 градусов.

Отметим, что начало марта в этом году будет снежным и морозным. Синоптики обещают снегопады, сильный ветер и низкие температуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.