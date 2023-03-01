Жителей Самарской области предупреждают о порывистом ветре 2 марта 2023 года

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В четверг, 2 марта 2023 года, в Самарской области ожидается ухудшение погоды. В регион придет порывистый ветер. Информацию сообщили в Приволжском УГМС.
– Днем местами по области ожидается усиление западного ветра. Его порывы достигнут 15-17 метров в секунду. Объявлен желтый уровень погодной опасности, – поясняют специалисты.
В целом погода будет облачной с прояснениями. Местами может пройти небольшой снег, возможна гололедица. Температура воздуха составит -2, -7 градусов.
Отметим, что начало марта в этом году будет снежным и морозным. Синоптики обещают снегопады, сильный ветер и низкие температуры.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.