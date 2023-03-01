Прокурор опротестовал решение главы Самары о продлении расселения жильцов из аварийного дома

Прокурор опротестовал постановление
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре правоохранители провели проверку исполнения федерального закона. Оказалось, расселение одного из многоквартирных домов вновь перенесли.
По информации прокуратуры Самарской области, дом признали аварийным еще в 2020 году. Кроме того, в 2019 году в доме обнаружили угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, с вероятностью обрушений перекрытий в квартирах и местах общего пользования. Несмотря на это, было опубликовано распоряжение первого замглавы города о продлении срока расселения жильцов на 3,5 года.
Незаконный правовой акт опротестовал прокурор города. Также правоохранители потребовали отмену постановления.
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