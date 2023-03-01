Более 1,5 тысяч жителей Самарской области написали «Диктант ЖКХ» в 2023 году

Участникам предстояло дать правильные ответы на 30 вопросов. На каждый – одна минута. Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

В 2023 году в Самарской области вновь прошла Всероссийская акция «Диктант ЖКХ». В ней приняли участие 1,5 тысячи человек. В их числе – школьники, студенты, активисты ТОСов, председатели МКД. Они написали диктант в очном формате в среду, 1 марта. Мероприятия прошли на площадке исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» и в классах квалификационного центра ЖКХ и энергетики.

– Активность жителей в вопросе правового просвещения и желании разбираться досконально в управлении многоквартирными домами в Самарском регионе только растет. В 2013 таких людей было не больше 5%, сегодня их уже 15%, – рассказал член общественного совета партийного проекта «Школа грамотного потребителя», руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Виктор Часовских.

Участники диктанта ответили на 30 вопросов. На каждый – одна минута. Люди, которые дали не менее 25 правильных ответов, получили электронный сертификат, однако сами они признаются, что знания – дороже всего.

Напомним, акция продлится до 14 апреля 2023 года. Написать диктант можно по ссылке.