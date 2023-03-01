Двое граждан Узбекистана попались на распространении наркотиков в Самарской области

Обвиняемых задержали сотрудники полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить двух граждан Узбекистана. Оба подозреваются в покушении на сбыт наркотиков. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие полагает, что в сентябре прошлого года обвиняемые пытались продать через интернет более 25 грамм наркотика. Вещества они планировали разложить по закладкам на территории Новокуйбышевска. Осуществить задуманное не удалось – мужчин задержали оперативники. Во время личного досмотра у них нашли еще 29 грамм наркотиков. Их они расфасовали для дальнейшей продажи.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». В ближайшее время оба предстанут перед судом. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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