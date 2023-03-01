Рассказов и Чиркович в «Крыльях» с первых минут начнут матч с «Динамо»

Александар Чиркович начнет матч с "Динамо" в стартовом составе. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Динамо» в ответном кубковом матче, который стартует в Москве 1 марта в 21 час по самарскому времени.

По сравнению с первой игрой в составе «Крыльев» две замены. Юрия Горшкова на краю обороны заменит Николай Рассказов, а на фланг атаки вместо Романа Ежова выйдет Александар Чиркович.

Остальные игроки те же, что начинали первую игру: Ломаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Коваленко, Костанца, Гарре, Писарский и Рахманович.

- Денис Якуба, Сергей Бабкин и Дмитрий Цыпченко пропустят игру из-за повреждений, - сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

В составе «Динамо» по сравнению с первым матчем одно изменение: Шунина в воротах заменит Лещук.

В поле у «Динамо»сыграют Макаров, Захарян, Кутицкий, Нгамале, Сазонов, Скопинцев, Тюкавин, Фернандес, Фомин и Даса.