Самарский врач-офтальмолог рассказал об опасных последствиях курения

Специалисты рассказали о вреде курения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области врач-офтальмолог Ирина Ракитина рассказала об опасных последствиях курения. Вредная привычка может «ударить» по зрению.

По информации министерства здравоохранения по региону, в табаке содержится биологический яд, опасный для здоровья. К наиболее токсичным соединениям специалисты относят: никотин, уксусную кислоту, цианиды, сероводород, оксид углерода, аммиак. Для зрительных органов опаснее всего цианид и никотин, которые вредят кровеносной системе и вызывают дегенерацию сосудов.

Из-за плохого кровоснабжения могут развиться: конъюнктивит, катаракта, глаукома, дистрофическое поражение сетчатки. Специалисты отмечают, что отказ от табака поможет предотвратить развитие нарушений зрения.

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