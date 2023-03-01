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НовостиОбщество1 марта 2023 17:04

Строительство 4-го этапа дороги в Южном городе в Самаре вышло на новый этап

Строители приступили к устройству бетонного основания под дождевую канализацию и другим работам
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Протяженность новой дороги составит 1173,1 метров.

Протяженность новой дороги составит 1173,1 метров.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается строительство 4-го этапа автодороги в микрорайоне «Южный город». Сейчас работы вышли на новый этап. Об этом сообщили в министерстве строительства Самарской области.

– Строители выполняют устройство бетонного основания под дождевую канализацию и арматурной сетки, монтаж трубопровода, а также возведение насыпи с послойной отсыпкой и уплотнение грунта, – информирует региональный Минстрой.

Напомним, работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Протяженность новой дороги составит 1173,1 метров. Здесь установят светофоры и дорожные знаки, оборудуют тротуары и пешеходные ограждения, установят освещение и приведут в порядок территорию.

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