Строительство 4-го этапа дороги в Южном городе в Самаре вышло на новый этап

Протяженность новой дороги составит 1173,1 метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается строительство 4-го этапа автодороги в микрорайоне «Южный город». Сейчас работы вышли на новый этап. Об этом сообщили в министерстве строительства Самарской области.

– Строители выполняют устройство бетонного основания под дождевую канализацию и арматурной сетки, монтаж трубопровода, а также возведение насыпи с послойной отсыпкой и уплотнение грунта, – информирует региональный Минстрой.

Напомним, работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Протяженность новой дороги составит 1173,1 метров. Здесь установят светофоры и дорожные знаки, оборудуют тротуары и пешеходные ограждения, установят освещение и приведут в порядок территорию.

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