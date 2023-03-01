Самозанятые в Самарской области получат новую меру поддержки

Новую программу разработало минэкономразвития региона и центр «Мой бизнес». Фото: министерство экономического развития СО

В Самарской области запустили новую поддержку для самозанятых. Меру разработали в региональном минэкономразвития и центре «Мой бизнес». В рамках новой программы самозанятые могут «перезагрузить» свое дело, узнать, как использовать соцсети, на какие стратегии масштабирования ориентироваться, как эффективно позиционировать свой продукт.

– Сегодня в регионе зарегистрировано более 163 тысяч самозанятых. Их совокупный доход составляет более 34 млрд. рублей. Мы запускаем для них новые меры поддержки, исходя из пожеланий самих представителей бизнеса и актуальности тех или иных инструментов, – рассказал министр экономразвития региона Дмитрий Богданов.

В новую услугу входит 5 направлений для комплексного развития бизнеса: позиционирование продукта самозанятого; выход и развитие проекта на маркетплейсах и оффлайн платформах; стратегия и развитие проекта; клиентский сервис. Консультации будут проходить в индивидуальном порядке.

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