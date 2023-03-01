В Самарской области в первый день весны пришли зимние морозы

В начале марта ожидается снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты предупредили местных жителей о погоде в марте 2023 года. Зима не спешит сдаваться.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», погода в начале весны будет такой же, как в феврале. В первые дни марта ожидается снег и морозы. Средняя температура в месяце -0,9…-3,3 градуса, что на -0,5 градусов выше средних многолетних значений. При этом, месячное количество осадков будет близко к норме.

В начале марта пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Напомним, специалисты рассказали, какая погода будет в первые выходные месяца.

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