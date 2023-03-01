Дмитрий Азаров встретился с родственниками участников СВО из Сызрани

Глава региона регулярно встречается с родными военнослужащих Фото: правительство Самарской области

В среду, 1 марта 2023 года, губернатор Дмитрий Азаров встретился с родственниками военнослужащих из Сызрани. Участники встречи задали главе региона ряд вопросов, в том числе касающихся прохождения реабилитации бойцов и оказания медицинской помощи членам их семей.

Так, жена одного из военных, который был ранен в зоне СВО, попросила оказать содействие в прохождении лечения и дальнейшего медицинского освидетельствования ее мужа.

– Мой муж сильный духом. Но сейчас у него не функционирует правая рука из-за перелома в двух местах, есть контузия, проблемы с почками. Недавно приехал в Рощинский, где в медсанчасти ему дали направление в поликлинику. Но я прошу определить его в госпиталь в Самаре, – поделилась женщина.

Губернатор решил проблему сразу же после встречи. В ближайшее время боец начнет проходить лечение в Самаре.

Участники встречи также сообщили, что не могут связаться с военными, из-за чего тревога за них растет. Губернатор ответил, что это связано, прежде всего, с безопасностью бойцов. Он сообщил, что получить информацию о них в случае длительного отсутствия связи можно по единому номеру информационно-справочной службы Минобороны РФ – 122.

– Я обратился в Министерство обороны с просьбой определить там ответственных лиц, чтобы в дальнейшем иметь возможность через них получать точную информацию о бойцах и потребностях подразделений. Так мы сможем решать возникающие вопросы и оказывать дополнительную поддержку, – сообщил Дмитрий Азаров.

Родные бойцов также поблагодарили губернатора за организацию телемоста, отметив, что были счастливы увидеть своих защитников Отечества.

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