Обновленная экспозиция художественных работ откроется в арт-галерее самарского отеля

На открытии будет представлена экспозиция «Пол шага до весны». Фото: сайт 7 Avenue Hotel & Spa

Сегодня, 2 марта 2023 года, в 10:00 в самарском отеле 7 Avenue Hotel & Spa откроется обновленная экспозиция художественных работ в арт-галерее.

— Весна воспринимается как время перемен и главный сезон для цветочных композиций и ярких пейзажей Самарской области. На открытии будет представлена экспозиция «Пол шага до весны», — рассказали в правительстве региона.

Автором весенних работ является член творческого союза художников России Елена Островская. Там же в арт-галерее «Этажи» можно увидеть работы Евгении Тарасовой, Романа Третьякова и Владимира Алексушина.

В мероприятии будут участвовать министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, а также директор 7 Avenue Hotel & Spa Злобина Любовь.

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