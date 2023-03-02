Прекрасная незнакомка из интернета пыталась оформить кредиты на сельчанина из Самарской области

Позднее выяснилось, что «красоткой» оказался 21-летний мужчина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Пестравского района едва не пострадал из-за прекрасной незнакомки, с которой познакомился в интернете. Девушка предложила ему заработать, а затем стала оформлять на него кредиты. Позднее выяснилось, что под маской «красотки» скрывается другой мужчина. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

21-летний пострадавший познакомился с девушкой в соцсетях. Она сообщила новому знакомому, что он может заработать на криптовалюте. Средств для вложения у мужчины не было, поэтому новая подруга предложила ему оформить кредит.

– Мужчина предоставил ей фотографию своего паспорта и СНИЛС для оформления займа. После этого «девушка» перестала выходить с ним на связь, но стали поступать уведомления из различных банков об отказах в получении кредитов, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

От нежелательных займов мужчину спасла плохая кредитная история. А позднее полицейские задержали новую подругу пострадавшего. «Ей» оказался 21-летний житель Башкортостана. Мужчина во всем сознался. Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.