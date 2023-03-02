Сотрудница банка из Чапаевска спасла пенсионерку от потери почти 100 тысяч рублей

За свою отзывчивость Ирина Фадеева получила награду Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Чапаевске пенсионерка сохранила сбережения благодаря бдительной сотруднице банка. Бабушка хотела перевести деньги на другой счет и заметно нервничала. Сотрудница заподозрила неладное.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, эта история произошла в феврале 2023 года. Пенсионерка хотела снять все деньги со счета и перевести их на другой. Сотрудница банка Ирина Фадеева заметила, что с клиенткой что-то не так. По уточняющим вопросам женщина поняла, что пенсионерку обманывают мошенники.

– Я попыталась отговорить женщину не совершать необдуманный поступок – передачу денег неизвестным людям, но она отказывалась мне верить. Тогда сообщила о подозрительной сделке в полицию, – рассказала Ирина Фадеева.

Полицейские убедили пенсионерку, что она общается с мошенниками. Совместными усилиями банковским работникам и полицейским удалось предотвратить мошенничество.

А бдительная сотрудница получила свою награду. Подполковник полиции Андрей Тепаев вручил ей благодарственное письмо и поблагодарил за отзывчивость.

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