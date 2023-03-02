Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 4:31

Сотрудница банка из Чапаевска спасла пенсионерку от потери почти 100 тысяч рублей

Бабушка хотела перевести все деньги мошенникам
Валентина ПОЛИКАРПОВА
За свою отзывчивость Ирина Фадеева получила награду

За свою отзывчивость Ирина Фадеева получила награду

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Чапаевске пенсионерка сохранила сбережения благодаря бдительной сотруднице банка. Бабушка хотела перевести деньги на другой счет и заметно нервничала. Сотрудница заподозрила неладное.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, эта история произошла в феврале 2023 года. Пенсионерка хотела снять все деньги со счета и перевести их на другой. Сотрудница банка Ирина Фадеева заметила, что с клиенткой что-то не так. По уточняющим вопросам женщина поняла, что пенсионерку обманывают мошенники.

– Я попыталась отговорить женщину не совершать необдуманный поступок – передачу денег неизвестным людям, но она отказывалась мне верить. Тогда сообщила о подозрительной сделке в полицию, – рассказала Ирина Фадеева.

Полицейские убедили пенсионерку, что она общается с мошенниками. Совместными усилиями банковским работникам и полицейским удалось предотвратить мошенничество.

А бдительная сотрудница получила свою награду. Подполковник полиции Андрей Тепаев вручил ей благодарственное письмо и поблагодарил за отзывчивость.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.