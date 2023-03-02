В Самаре сотрудники отмечают усиление контроля со стороны работодателей

В компаниях устанавливается система видеонаблюдения и ужесточается контрольно-пропускной режим.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Согласно опросу сервиса SuperJob, 26% офлайн-работников и 6% самарцев на удаленке заметили, что контроля со стороны работодателя за последние три месяца усилился.
Жители отмечают ужесточение трудовой дисциплины и усиление контроля за работниками. Мужчины говорят о возросшем контроле женщин. Самарцы до 34 лет чаще контролирующими видят тех, кто старше.
Больше всего работников, которые наблюдают усиление мер контроля за персоналом, оказалось среди самарцев с зарплатой более 80 тысяч рублей в месяц (28%). В число наиболее упоминаемых мер вошли: установление системы видеонаблюдения, ужесточение контрольно-пропускного режима.
Помимо этого, где-то усилился контроль за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности, а также ужесточилась политика информационной безопасности.
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