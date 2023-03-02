Самарцы старше 40 лет испытывают сложности с поиском работы

О трудностях при трудоустройстве заявили 75% опрошенных
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители Самары в возрасте старше 40 лет признались, что испытывают трудности в поиске работы. Об этом сообщили 75% опрошенных. Информацию предоставили в сервисе Зарплата.ру.
По словам респондентов, работодатели часто отдают предпочтение более молодым кандидатам. Кроме того, соискателям старше 40 лет сложно найти работу по специальности и с достойным заработком.
При этом самарцы отмечают, что у них есть преимущества перед молодыми сотрудниками. Сильными сторонами в сравнении с молодежью старшие сотрудники считают наличие более ценного опыта и багажа знаний, заинтересованность в долгосрочной занятости, более ответственный подход к работе.
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