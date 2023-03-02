Жителей Самары приглашают пройти анонимный опрос про благоустройство города

Подразумевается, что благодаря ответам жителей улучшатся механизмы реализации программ. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителей Самары приглашают поучаствовать в опросе и ответить на вопросы про программы благоустройства на территории города.

— Программы благоустройства нашего города основаны на принципах соучаствующего проектирования. Горожане участвуют на всех этапах проектирования общественных пространств, — рассказали в администрации Самары.

В благоустройство часто вовлекаются местные сообщества, активисты, представители административных структур, бизнеса, эксперты. Опрос проводится в научных и практических целях для дальнейшего улучшения программ.

Принять участие в опросе может каждый желающий анонимно. Он доступен по ссылке. Подразумевается, что благодаря ответам жителей улучшатся механизмы реализации программ, и каждый сможет внести свой вклад в повышение качества благоустройства на территории города.

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