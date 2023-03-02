Полицейские Самарской области отправили гуманитарную помощь бойцам СВО

Сбор помощи прошел в рамках акции #СвоихНеБросаем Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники МО МВД России «Похвистневский» приняли участие в акции #СвоихНеБросаем, которая проходит на территории муниципалитета с осени прошлого года. Полицейские собрали военнослужащим гуманитарную помощь. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

В состав посылок вошли вязаные шерстяные носки и шапки, комплекты термобелья, собранный на личных пасеках мед, а также письма с пожеланиями здоровья и успехов.

Полицейские отмечают, что знают о тяжелых условиях не понаслышке: свыше 60 сотрудников межмуниципального отдела проходили службу в рядах армии. Из них более 20 – участники боевых действий.

– Одна из самых важных составляющих любой победы – это помощь тыла, которым являемся сейчас. Мы должны помогать землякам. Бойцы там на передовой рискуют своими жизнями для мира и спокойствия на территории всей страны, – поделился начальник МО МВД России «Похвистневский» полковник полиции Юра Алекян.

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