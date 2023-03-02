Губернатор Дмитрий Азаров обсудил с главой Сызрани дальнейшее развитие города

Также расчищается русло Сызранки и создаются условия для захода в порт туристических кораблей. Фото: Андрей Савельев Фото: правительство Самарской области

В среду, 1 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с главой Сызрани Анатолием Лукиенко. В частности, речь шла о модернизации объектов инфраструктуры, продолжении благоустройства набережной, ремонте дорог.

В прошлом году по региональной госпрограмме «Развитие транспортной системы Самарской области» в городе отремонтировали 9,3 км дорог и 9 внутридворовых дорог. В этом году принято решение выделить дополнительные средства из областного бюджета на ремонт дорог для ускорения темпов.

Также планируется реконструировать путепровод по ул. Московской у ж/д вокзала. Дмитрий Азаров поручил городским властям провести работу по снижению неудобств для горожан в период проведения работ. Продолжится и благоустройство общественных территорий. В этом году закончится обновление Монастырской набережной.

Параллельно этому расчищается русло Сызранки и создаются условия для захода в порт больших туристических кораблей. Анатолий Лукиенко поблагодарил губернатора за финансирование этих работ из регионального бюджета. Помимо этого, в планах обновить три общественных территории и три двора.

Сызрани также выделят средства на установку стелы «Город трудовой доблести». Специалисты уже разработали дизайн-макет, стелла достигнет почти 32 метров. Место ее размещения выберут горожане.

— Важно посоветоваться со всеми людьми, чтобы подобрать достойное место для установки стелы, которая будем всем напоминать о героическом подвиге сызранцев в годы войны, —отметил Дмитрий Азаров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.