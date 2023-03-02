В Самаре сын скрывал от отца автомобиль и не хотел возвращать как законному владельцу

Автомобиль, за рулем которого ездил незаконный владелец, объявили в розыск.
Фото: ГУ ФССП по Самарской области
Между отцом и сыном из Самары возник спор о том, кто будет ездить на автомобиле. Парень скрывал «Ладу Ларгус», хотя законным владельцем является отец. Судебные приставы разыскали автомобиль и передали его хозяину.
— Молодого самарца обязали передать автомобиль мужчине. Однако перспектива административной ответственности не побудила молодого человека расстаться с машиной, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.
Тогда судебные приставы ограничили должника в вправе выезда за пределы страны и привлекли к административной ответственности. Автомобиль, за рулем которого ездил незаконный владелец, объявили в розыск.
В результате местонахождение автотранспортного средства установили. В присутствии понятых судебный пристав передал автомобиль его законному владельцу.
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