В Самаре 1 марта 2023 года загорелось нежилое здание на улице Сергея Лазо

С возгоранием боролись 8 человек и 2 единицы техники.
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
Вечером в среду, 1 марта 2023 года, в Самаре произошел пожар. На улице Сергея Лазо, 10 загорелось здание. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 21:41. Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения установили, что горящее строение не используется.
– В 22:08 пожар удалось локализовать на площади 20 квадратных метров. Для проведения разведки были задействованы звенья газодымозащитной службы, – информируют в региональном ГУ МЧС.
С огнем боролись 8 человек, было задействовано 2 единицы техники. В 22:22 возгорание ликвидировали. ЧП обошлось без погибших и пострадавших.
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