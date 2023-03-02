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НовостиОбщество2 марта 2023 7:00

В Самарской области наблюдается устойчивое снижение заболеваемости наркоманией

Об этом сообщил министр здравоохранения Армен Бенян
Ирина СИНЕГУБОВА
На данную тенденцию повлияло улучшение качества лечения и реабилитации.

На данную тенденцию повлияло улучшение качества лечения и реабилитации.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал об устойчивом снижении заболеваемости наркоманией в регионе. В 2022 году общий показатель снизился более чем на 9%.

— Также сократилось число пациентов с зависимостью от употребления наркотических средств, которые проходят лечение в амбулаторных и стационарных условиях, — сообщил Армен Бенян.

На данную тенденцию повлияло улучшение качества лечения и реабилитации, совершенствование диспансерного наблюдения за состоянием здоровья наркозависимых. Помимо этого, в регионе уделяется большое внимание профилактике употребления психоактивных веществ, особенно среди несовершеннолетних.

Для раннего выявления проводится тестирование учащихся, студентов образовательных учреждений и воспитанников социально-реабилитационных центров. Министр отмечает, что для детей и подростков возможные последствия приема любого наркотика могут быть трагичными.

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