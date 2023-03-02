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НовостиОбщество2 марта 2023 7:18

В Самаре появится ледовый арт-объект в виде раскрытой книги

Композиция будет посвящена 50-летию Самарской областной библиотеки для молодежи
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Объект разместят у здания учреждения. Фото: министерство культуры СО

Объект разместят у здания учреждения. Фото: министерство культуры СО

В четверг, 2 марта 2023 года, в Самаре состоится открытие необычного арт-объекта. Он посвящен 50-летию Самарской областной библиотеки для молодежи и будет представлен в виде раскрытой книги и лежащем на ней многограннике.

– Это символ просветительской и творческой деятельности библиотеки: продвижение молодежного чтения, инклюзивные творческие лаборатории, культурное добровольчество, художественные мастерские и другие направления развития библиотеки, – рассказали в министерстве культуры Самарской области.

Открытие состоится в 13:00 у здания библиотеки. В программе мероприятия – интерактивные площадки, творческая встреча «Полвека с книгой» и флешмоб «50 книг за 50 лет». Участие в церемонии также примет самарская поэтесса, первый директор библиотеки Разия Букина.

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