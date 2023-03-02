Виктор Кудряшов проверил ход исполнения программы социальной газификации в Волжском районе

В Самарской области контролируют выполнение графиков социальной газификации Фото: правительство Самарской области

В среду, 1 марта 2023 года, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил Волжский район. Он проверил выполнение работ по строительству внутрипоселковых газопроводов и подключению к сетям в рамках программы социальной газификации.

Первый вице-губернатор осмотрел объекты газификации на улице Заречной в микрорайоне Заярье поселка Стройкерамика. Сейчас там возводят сеть газораспределения длиной 940 метров и устанавливают газорегуляторный пункт. Это обеспечит техническую возможность подключения 10 домов, владельцы которых уже подали заявки на газификацию. Также Виктор Кудряшов побывал в селе Лопатино, где осмотрел строящийся на улице Мира газопровод. Он обеспечит голубым топливом 73 дома.

- Программа газификации продолжается. Работы ведутся даже зимой. Наша задача выполнить программу и удовлетворить все заявки (более 15 тысяч) до конца 2023 года. Могу сказать, что на всю программу достаточно финансовых ресурсов, - подчеркнул глава областного кабмина.

По словам Виктора Кудряшова, для исполнения программы социальной газификации привлечено много людей и техники. Он отметил, что власти региона уделяют особое внимание тому, чтобы муниципалитеты помогали жителям в подготовке необходимых документов и заявок на газификацию жилья. Первый вице-губернатор выразил уверенность, что все планы по реализации проекта будут выполнены.

Напомним, программа социальной газификации предусматривает подвод газа к границам земельных участков и выделение субсидии на приобретение газового оборудования. По решению губернатора Дмитрия Азарова и правительства региона воспользоваться правом на получение ЕДВ в 169 тысяч рублей могут 19 льготных категорий граждан.

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