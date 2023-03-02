Самарский юридический институт остался без ремонта из-за нерадивого подрядчика

Самарское УФАС внесло компанию в РНП

ООО «Гермес» попало в Реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва ремонта в одном из вузов Самары. Компания отказалась от подписания контракта. Информацию сообщили в Самарском УФАС.

Из-за нерадивого подрядчика пострадал Самарский юридический университет. Вуз объявил аукцион на капремонт столовой в общежитии курсантов. Победу одержало ООО «Гермес». Сумма контракта составила 1,2 млн. рублей. Однако фирма не стала подписывать документацию. Тогда в ситуацию вмешались сотрудники УФАС.

– Объективных причин, свидетельствующих о добросовестном намерении ООО «Гермес» заключить контракт, антимонопольным органом не было установлено, – рассказали в УФАС Самарской области.

В результате фирма попала в РНП на два года.

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