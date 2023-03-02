Самарский челюстно-лицевой хирург рассказал о симптомах рака ротовой полости

Чтобы исключить факторы риска, достаточно отказаться от курения и алкоголя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач челюстно-лицевой хирург Самарского областного клинического диспансера Алексей Габриелян рассказал о раке полости рта и его симптомах.

— В Самарской области злокачественные новообразования полости рта ежегодно диагностируются в среднем у 200 пациентов, половина из них находится уже в запущенной стадии, — отметил Алексей Габриелян.

Лечение пациентов с 3 и 4 стадией сложное, оно требует лучевой терапии, химиотерапии, оперативных вмешательств. Поэтому рекомендуется проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Чтобы исключить факторы риска, достаточно отказаться от курения и алкоголя. В числе симптомов рака полости рта: дискомфорт и боль в горле, осиплость, выделения из носа, наличие незаживающих язв и образований. В случае обнаружения чего-то из этого важно своевременно обратиться к врачу.

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