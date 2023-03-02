Пассажиры поездов из Самарской области смогут попробовать постное меню до 15 апреля

Постное меню представлено в вагоне-бистро фирменных поездов №9/10 «Жигули». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь в поездах дальнего следования Федеральной пассажирской компании появилось специальное постное меню. Пассажиры из Самарской области тоже могут его попробовать до 15 апреля 2023 года.

— В вагоне-бистро фирменных поездов №9/10 «Жигули» сообщением Самара – Москва и № 65/66 Тольятти – Москва пассажирам предложат: ассорти из свежих овощей, суп картофельный с грибами, плов по-бухарски с сухофруктами и рис с овощами, — рассказали в Куйбышевской ЖД.

Постное меню в поездах включает в себя каши, салаты и супы с овощами, десерты и другие блюда, в которых отсутствуют продукты животного происхождения. При этом, продолжает действовать также традиционное и детское мню, которое включает в себя супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы. Поэтому каждый может выбрать блюда на свой вкус.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.