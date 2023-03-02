Самарское УФАС запретило жизнеутверждающую рекламу пива в Жигулевске

После вмешательства антимонопольной службы нарушения устранили
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самарское УФАС запретило рекламу пива, размещенную в Жигулевске. Она была признана ненадлежащей. Информацию сообщили в антимонопольной службе.
На рекламу, установленную у павильона быстрого питания, пожаловался один из местных жителей. Сотрудники УФАС провели проверку, которая выявила ряд нарушений. В частности, в рекламном тексте отсутствовала предупредительная надпись о вреде чрезмерного потребления алкоголя. Зато слоган гласил: «наслаждайся жизнью… здесь не торопят время...».
– Эта фраза не соответствует п. 1 ч.1 ст.21 ФЗ «О рекламе», поскольку реклама алкоголя не должна содержать утверждение о том, что его употребление способствует улучшению физического или эмоционального состояния, – рассказали в УФАС Самарской области.
Отмечается, что нарушение уже устранено. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного производства.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.