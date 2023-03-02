Три ребенка пострадали в лобовом столкновении автомобилей Lada в Самарской области

Во время снегопада 37-летняя женщина не справилась с управлением. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 1 марта, в 06:55 на территории Ставропольского района Самарской области столкнулись два легковых отечественных автомобиля Lada, в результате этого пострадали три маленьких девочки.

Во время снегопада 37-летняя женщина ехала на темной Lada Vesta по автодороге «Тольятти-Хрящевка» со стороны Хрящевки в направлении Тольятти. На 18,3 километре автомобилистка не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

В это время во встречном направлении двигалась 44-летняя женщина за рулем светлой Lada Vesta. В результате два транспортных средства столкнулись.

— В ДТП пострадали три маленьких пассажирки темной легковушки. С места ДТП в лечебное учреждение госпитализировали девочек 14, 10 и 2 лет, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

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