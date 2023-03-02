В Тольятти горе-вор оставил «пальцы» на месте преступления и лишился друга

Подозреваемого задержали через несколько часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти попойка двух друзей закончилась уголовным делом и положила конец дружбе. Один из мужчин задумал обчистить своего приятеля, но оставил отпечатки на месте преступления. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщил полиции 52-летний пострадавший, накануне происшествия он пил алкоголь вместе с 41-летним другом. Утром мужчина ушел на работу, а вернувшись обнаружил, что из его кошелька пропали деньги. Найденные на месте преступления отпечатки пальцев вывели оперативников на подозреваемого – 41-летнего друга пострадавшего.

После задержания он рассказал, что заметил кошелек еще во время гулянки. Утром он взломал замок, зашел в комнату и забрал из кошелька 7 тысяч рублей, после чего потратил деньги.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

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