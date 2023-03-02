Электрички из Самары в Сызрань будут ходить по измененному расписанию 6, 7, 20 и 21 марта

Изменения коснулись многих поездов. Фото: АО "Самарская ППК"

Вносятся изменения 6, 7, 20, 21 марта 2023 года в расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Сызрань. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

В связи с ремонтными работами на перегоне Безенчук – Мыльная часть электричек поедет по-другому. При этом на участке Звезда – Сызрань-1, а также Сызрань-1 – Звезда движение отменяется.

По понедельникам, 6 и 20 марта, поезд № 6571/7573 Мирная (18:54) – Сызрань (22:05) устанавливается сообщением Мирная (18:54) – Звезда (20:20), поезд № 7565 Мирная (14:16) – Сызрань-1 (17:11) устанавливается сообщением Мирная (14:16) – Звезда (15:41).

В эти же дни поезд № 7558 Сызрань-1 (15:07) – Мирная (18:00) устанавливается сообщением Звезда (16:34) – Мирная (18:00), а поезд № 6539 Мирная (18:01) –Новокуйбышевская (18:53) на участке Самара – Новокуйбышевская проследует как: Мирная (18:01) – Самара (18:26-18:43) – Новокуйбышевская (19:09).

А по вторникам, 7 и 21 марта, поезд № 7572 Сызрань-1 (04:47) – Самара (07:14) на участке Сызрань - Звезда проследует как: Сызрань-1 (04:27) – Звезда (05:53- 06:14) – Самара (07:14), а поезд № 7551 Безенчук (06:12) – Сызрань-1 (07:28) пойдет как: Безенчук (06:50) – Обшаровка (07:22-07:55) – Сызрань-1 (08:39).

Изменения коснулись и поезда № 7570 Сызрань-1 (05:57) – Мирная (08:51), он устанавливается сообщением Звезда (07:24) – Мирная (08:51), а поезд № 7557 Мирная (08:54) – Сызрань-1 (11:49), устанавливается сообщением Мирная (08:54) – Звезда (10:20) и поезд № 7552 Сызрань-1 (09:33) – Мирная (12:27) устанавливается сообщением Звезда (11:00) – Мирная (12:27).

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