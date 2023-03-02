Желтый уровень опасности объявили в Самарской области на 3 марта 2023 года

Самарцев призывают быть осторожнее на улице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сильный ветер задержится в Самарской области еще как минимум на один день. По прогнозам синоптиков, стихия будет бушевать в регионе и в пятницу, 3 марта 2023 года. Из-за этого вновь объявили желтый уровень опасности.

— Днем 3 марта 2023 года местами по Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы достигнут 15-17 м/с, — сообщили в Приволжском УГМС.

Завтра в регионе также возможен небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ночью температура воздуха опустится до -9...-14 градусов. Днем будет немного «теплее» — до +1...-4 градусов.

Жителей Самарской области призывают быть осторожнее и внимательнее на улице. При сильном ветре нужно как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов и недостроев. Также не стоит прятаться за остановками общественного транспорта — сильный порыв может ее опрокинуть. Автомобилистам лучше всего поставить машины в гараж или припарковаться подальше от непрочных конструкций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал