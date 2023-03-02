В Самарской области к 8 марта 2023 года заготовили 85 тысяч тюльпанов разных сортов

Готовиться к весеннему празднику начали заблаговременно – еще в октябре 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области к Международному женскому дню вырастили около 85 тысяч тюльпанов. Заготовкой цветов занялось ООО «Весна» – компания приступила к работам еще осенью 2022 года.

– Тюльпаны выращивали двумя разными способами – в привычном для многих торфе и в специальных гидропонных ящиках. Второй способ оказался более быстрым, в результате чего сроки выгонки луковиц тюльпанов сократились практически на два месяца. В середине февраля в теплице появились первые бутоны, – рассказали в региональном правительстве.

«Весна» вырастила тюльпаны 10 разных сортов и около 7 расцветок. Свежие партии уже отправились по цветочным магазинам губернии.

Чтобы сохранить их на долгое время, специалисты рекомендуют покупать цветы с почти закрытым бутоном и окрашенным всего наполовину. Ставить тюльпаны лучше в холодную воду, подрезав стебли. Так они будут радовать виновниц торжества до 10 дней.

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