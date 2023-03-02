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НовостиПроисшествия2 марта 2023 10:29

В Самаре судимая мать троих детей прописала в своей квартире более 270 мигрантов

Сотрудники полиции задержали злоумышленницу
Алена ПРОВКИНА
Женщина может оказаться за решеткой

Женщина может оказаться за решеткой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница решила заработать на мигрантах. Женщина поставила на учет в своей квартире более 270 иностранных граждан.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в период с марта по ноябрь прошлого года женщина незаконно поставила на миграционный учет в своей квартире почти 300 иностранцев. За свои «услуги» злоумышленница получила более 80 тысяч рублей. Ранее подозреваемая привлекалась к ответственности за аналогичные преступления. Судья оштрафовал женщину на 50 тысяч рублей, но предупреждения не помогли.

Судимая мать троих детей продолжила свою преступную деятельность. Правоохранители предъявили женщине обвинения в совершении 65 эпизодов преступления. Санкция статьи предусматривает штраф в 500 тысяч рублей, либо принудительные работы и лишение свободы.

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