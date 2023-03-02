Стали известны победители конкурса «Отважным и важным» в Самарской области

Конкурс завершился встречей с Екатериной Колотовкиной. Фото: РДДМ «Движение Первых»

В Самарской области определили победителей патриотического проекта «Отважным и важным». Весь февраль жители создавали рисунки-эскизы шевронов для военнослужащих, участвующих в СВО.

— Всего поступило 700 работ. Дети из всех работ выбрали 30 лучших иллюстраций, а взрослая экспертная комиссия определила победителей, — сообщили в РДДМ «Движение Первых».

В направления «Экспертное мнение» победителями стали школьники от 8 до 16 лет из разных мест региона. В ближайшее время авторов работ поощрят призами от организаторов проекта, а их иллюстрации станут основой при создании шевронов для военнослужащих.

А по направлению «Общественное мнение» между участниками оказался незначительный разрыв, и было решено провести дополнительное голосование. Конкурс завершился встречей с председателем женсовета 2-й гвардейской общевойсковой армии Екатериной Колотовкиной.

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