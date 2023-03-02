Готовность строящегося бассейна в Куйбышевском районе Самары достигла 36%

Наружные стены и внутренние перегородки здания возведены почти на 100% / Фото: hinshtein.ru

В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство нового плавательного бассейна. Его возводят рядом со стадионом «Нефтяник», в границах улиц Калининградской, Стадионной и Фасадной. Готовность объекта достигла 36%. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Строительство бассейна ведется со второй половины 2021 года. К настоящему времени рабочие сделали фундамент, стяжки, смонтировали колонны и оконные конструкции, а также лестничные марши и металлоконструкции кровли. Кирпичные наружные стены возведены на 98%, внутренние перегородки — на 95%, устройство сети ТС выполнено на 90%, а системы вентиляции и дымоудаления — на 40%. Работы идут по графику. Открыть новый спортивный объект планируется уже в 2023 году.

Напомним, площадь здания составит более 4,6 тысячи кв. м. Бассейн с чашей 16х25х2 метра разместят на первом этаже. В нем предусмотрят шесть плавательных дорожек. Также там сделают зрительный зал на 210 человек. Второй этаж займут гимнастический и тренажерный залы.

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