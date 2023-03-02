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НовостиОбщество2 марта 2023 10:56

В Самаре подростки стали в 1,5 раза чаще готовиться к ОГЭ

Специалисты подвели итоги исследования за 2 года
Алена ПРОВКИНА
Школьники стали гораздо больше заниматься с репетиторами

Школьники стали гораздо больше заниматься с репетиторами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выпускники все чаще стали готовиться к экзаменам вместе с репетиторами. Каждый второй родитель заявляет, что ребенок берет частные уроки.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, дополнительные занятия для учеников 7-8 классов оплачивают 32% опрошенных родителей. Будущие выпускники гораздо чаще обращаются к репетиторам. 49% родителей признались, что ученики 9-х классов берут частные уроки у профильных учителей. Особенно часто школьникам нанимают педагогов по английскому языку, математике и русскому языку.

Репетиторы помогают школьникам повысить успеваемость, сделать домашнее задание и выполнить школьные проекты. Родители учеников 7-8 классов тратят на репетитора по 2900 рублей в неделю. Родители 9-классников тратят на частные уроки по 3500 рублей в неделю, а родители учеников 10 и 11 классов – по 5000 рублей.

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