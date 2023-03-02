Два автомобиля Hyundai столкнулись в Советском районе Самары утром 1 марта

За рулем автомобиля, двигающегося со встречного направления прямо, находился 25-летний водитель. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 1 марта, в 05:50 в Советском районе Самары 36-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai i20 не уступила дорогу и врезалась в Hyundai Solaris.

— В районе дома № 9 по улице 22 Партсъезда автомобилистка при повороте налево не уступила дорогу машине Hyundai Solaris, и транспортные средства столкнулись, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

За рулем автомобиля, двигающегося со встречного направления прямо, находился 25-летний водитель. В ДТП пострадала 40-летняя пассажирка Hyundai i20, после осмотра врачи рекомендовали ей амбулаторное лечение.

В отношении женщины-водителя сотрудники Госавтоинспекции возбудили дело об административном правонарушении.

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