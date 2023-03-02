Общественные обсуждения проектов благоустройства прошли в Железнодорожном районе Самары

Итоговое рейтинговое голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая. Фото: администрация Самары

Общественные обсуждения дизайн-проектов благоустройства территорий в 2024 году прошли теперь в Железнодорожном районе Самары. В топ-20 попали бульвар по улице Чернореченской и сквер в поселке Толевый.

Особый интерес у жителей вызвал проект бульвара. Встал вопрос о том, как будут организованы места для стоянки транспорта и безопасность дорожного движения. Проектом уже предусмотрено создание парковочных мест и озеленение территории.

По улице Чернореченской от Спортивной до Григория Аксакова планируется сделать прогулочную зону, замостить ее плиткой, установить скамьи, урны и заменить уличное освещение. Если бульвар победит в голосовании, то предлагается рассмотреть комплексное развитие территории.

Напомним, итоговое рейтинговое голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая. С графиком общественных обсуждений можно ознакомиться на сайте. Ранее общественные обсуждения прошли в Промышленном районе Самары.

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