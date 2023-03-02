В России феврале 2023 года выросли продажи автомобилей LADA

Лидирующую позицию заняла Granta. Фото: www.lada.ru

Продажи LADA в феврале 2023 года выросли на 34%. В прошлом месяце официальным дилерам удалось продать 23 437 коммерческих и пассажирских автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

– Я благодарен всей команде и нашим партнерам-дилерам за высокий результат продаж февраля. Такого результата удалось достигнуть, в том числе, благодаря госпрограммам поддержки спроса. Мы надеемся на их скорейшее возобновление для сохранения динамики восстановления российского автомобильного рынка, – поделился президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

Отмечается, что в прошлом месяце особым спросом отличилась Granta. Дилеры реализовали 16 257 автомобилей данной модели. Это на 161,4% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Хороший результат продемонстрировали NIVA Legend и NIVA Travel – внедорожники разошлись тиражом 2 774 и 3 858 авто соответственно.

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