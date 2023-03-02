Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 11:29

В России феврале 2023 года выросли продажи автомобилей LADA

Об этом сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Лидирующую позицию заняла Granta. Фото: www.lada.ru

Лидирующую позицию заняла Granta. Фото: www.lada.ru

Продажи LADA в феврале 2023 года выросли на 34%. В прошлом месяце официальным дилерам удалось продать 23 437 коммерческих и пассажирских автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

– Я благодарен всей команде и нашим партнерам-дилерам за высокий результат продаж февраля. Такого результата удалось достигнуть, в том числе, благодаря госпрограммам поддержки спроса. Мы надеемся на их скорейшее возобновление для сохранения динамики восстановления российского автомобильного рынка, – поделился президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

Отмечается, что в прошлом месяце особым спросом отличилась Granta. Дилеры реализовали 16 257 автомобилей данной модели. Это на 161,4% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Хороший результат продемонстрировали NIVA Legend и NIVA Travel – внедорожники разошлись тиражом 2 774 и 3 858 авто соответственно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.