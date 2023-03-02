В Самарской области вырос спроси на токарей и фрезеровщиков

Работодатели нуждаются в специалистах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали о росте спроса на токарей и фрезеровщиков на 36%. Аналитики представили десятку регионов, где работодатели сильнее всего нуждаются в профессионалах.

По информации онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, спрос на токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков вырос по всей стране. В Самарской области работодатели стали искать специалистов на 36% больше, чем год назад. В десятку регионов, в которых руководители нуждаются в профессионалах, попали: Санкт-Петербург, Московская область, Республика Башкортостан. Самарская область оказалась на 10 строчке.

В регионе открыли 3% вакансий от общего числа по всей стране. При этом, аналитики отмечают снижение потребности в начинающих специалистах без опыта работа.

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