Жительницы Самарской области хотят получить на 8 Марта цветы и украшения

Большинство мужчин планируют подарить своим дамам цветы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Треть жительниц Самарской области рассказали, что хотели бы получить на 8 Марта цветы, 28% мечтают об ювелирных изделиях в качестве подарка, а 18% опрошенных будут рады парфюмерии. Еще 16% женщин хотят, чтобы им подарили смартфоны и гаджеты. Замыкает пятерку лидеров категория одежды и обуви – за эту идею подарка проголосовало 14% представительниц прекрасного пола. Такие данные были получены с помощью сервиса МТС Исследования экосистемы МТС.

Мужчины региона планируют исполнить мечты женщин в этом году и подарить им именно то, что они хотят получить. Почти половина опрошенных мужчин планируют подарить своим партнершам цветы, ювелирные изделия (24%) и парфюмерия (23%). Еще 15% мужчин подарят косметические средства для ухода за лицом и телом, 12% - смартфоны и гаджеты. Одинаковое количество респондентов (11%) планируют дарить мелкую бытовую технику, одежду и обувь, а также сертификаты, чтобы их спутницы сами смогли выбрать себе то, о чем мечтают.

Помимо этого, большинство и мужчин (70%), и женщин (64%) сошлись на мнении, что подарок на 8 Марта должен быть сюрпризом.

При этом более трети мужчин хотели бы в праздник отправиться в путешествие за границу или по России, но запланировали отдых не более 5% жителей региона. Большинство самарчанок были бы рады отметить праздник в ресторане, около 17% женщин хотели бы отправиться в поездку, а 16% жительниц губернии хотели 8 Марта устроить совместный поход в SPA или на массаж. Но в реальности большинство опрошенных проведут 8 Марта дома, так как это выходной день в середине недели.