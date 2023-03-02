Кредитование среднего и малого бизнеса выросло по итогам 2022 года

Рост объемов кредитования малого и среднего бизнеса в 2022 году - самый большой за последние 5 лет. Фото: https://ru.freepik.com/author/rawpixel-com.

По итогам 2022 года спрос малого и среднего бизнеса на кредитование заметно увеличился. Драйверами роста выступили проектное финансирование, оборотное кредитование и госпрограммы поддержки.

Своей статистикой поделился банк ВТБ. Кредитный портфель его клиентов среднего и малого бизнеса вырос на 21,4%, что является самым большим показателем за последние 5 лет.

Спрос на оборотное кредитование увеличился на 20,4%. К началу второго полугодия восстановился спрос на инвестиционное кредитование и по итогам 2022 года вырос на на 11,5%.

Портфель кредитов по направлению финансирования жилищных проектов с эскроу на увеличился более, чем в 2,2 раза - средства направлены на возведение 9 млн кв. м жилья в более чем 50 регионах России.

Объем кредитного портфеля с господдержкой увеличился на 16%.

Документарный портфель клиентов банка вырос на 30%. Такой прирост обусловлен высокой востребованностью гарантийных операций у бизнеса в период неопределенности и перестройки логистики, а также цифровизацией документарной линейки банка.

- Во многом благодаря поддержке крупнейших банков по итогам 2022 года удалось сохранить работу среднего и малого бизнеса, продолжить реализацию проектов в области развития импортозамещающих производств, выстраивания логистических цепочек, выхода на новые рынки, − комментирует заместитель президента – председателя правления банка Денис Бортников.