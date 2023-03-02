В Самарской области 11-летний пассажир «Лады» пострадал в столкновении с «КамАЗом»

Водитель большегруза не убедился в безопасности маневра. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 1 марта, в 18:05 в Сызранском районе Самарской области 52-летний водитель «КамАЗа» врезался в автомобиль Lada Kalina. Пострадал маленький ребенок.

— Мужчина ехал по автомобильной дороге «Подъезд к г. Ульяновск со стороны автодороги М-5 «Урал». ДТП произошло в районе 326 км, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Там при совершении разворота водитель не убедился в безопасности маневра, в результате чего врезался в автомобиль Lada Kalina. За рулем отечественной легковушки находился 34-летний водитель, который двигался в попутном направлении.

А в салоне без специального удерживающего устройства сидел 11-летний ребенок. С места ДТП понадобилась госпитализация маленького пассажира в медицинское учреждение, его состояние неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.