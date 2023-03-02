В Самаре две компании заплатят более 1 миллиона рублей за нарушения в работе счетчика

Две компании оплатят долг в 1 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании предупредили жителей об ответственности за сохранность узлов учета. В областной столице увеличилось число случаев срыва пломб.

По информации «РКС-Самара», с начала года работники компании выявили больше 10 случаев незаконного вмешательства в работу счетчиков, а также нарушение целостности пломбы, безучетные врезки, краны и манометры. С нарушителей взимают плату за воду. При том, оплату высчитывают так, будто вода текла круглосуточно в полную силу с даты последней проверки. Так, две компании по производству хлебобулочных изделий заплатят более миллиона рублей за срыв пломбы.

Сотрудники компании направили другим коммерческим организациям и предприятиям более двух тысяч писем с предупреждениями и советами. Также в письмах указан подробный план действий, чтобы избежать проблем с счетчиками.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.