Памятник актеру Николаю Михееву могут установить в Самарской области

Николай Михеев был актером драмтеатра имени Горького и "СамАрта" Фото: кадр из фильма

В Самарской области предложили установить памятник народному артисту СССР, актеру театра и кино Николаю Михееву. Он может появиться в селе Екатериновка. Об этом на площадке регионального ЦУР рассказал глава Безенчукского района Владимир Аникин.

— Мало кто знает, но в селе Екатериновка закончил свой жизненный путь актер Николай Михеев. Он наиболее известен ролью хромого солдата Демьяна Инютина в фильме «Вечный зов» (1973). Местные жители до сих пор вспоминают его. Поступила инициатива установить памятник. Мы поддержим ее, — отметил Владимир Аникин.

Напомним, 12 февраля 2023 года исполнилось ровно 100 лет со дня рождения Николая Михеева. Актер — уроженец Узбекистана. Учился в Иркутском университете. В 1942 году был призван в ряды Красной армии, участвовал в Великой Отечественной войне. После ее завершения окончил театральную студию при Саратовском театре юного зрителя.

Николай Михеев работал в театрах Томска, Красноярска, Читы, Ростова. В кино дебютировал в 1969 году. В 1970-м стал актером Куйбышевского драматического театра имени Горького. В 1989-1993 годах выступал на сцене театра «СамАрт». Артист умер в сентябре 1993 года от сердечного приступа.

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