Самарская область вошла в тройку студенческого конкурса «Твой Ход»

Молодые люди могут принять участие в конкурсе

В Самарском университете состоялась презентация третьего сезона конкурса «Твой Ход». Участниками стали более 450 студентов из региона.

По информации пресс-службы правительства губернии, в прошлом году в конкурсе приняли участие более 6000 самарских студентов, 15 из которых прошли в финал. Молодые люди выиграли 1 миллион рублей на реализацию своего проекта «Добро пожаловать в педагогическую профессию, или небезразличным вход разрешен». Главной целью конкурса является – возможность сформировать сообщество студентов, готовых участвовать в развитии вузов. В конкурсе могут принять участие не только студенты, но и учащиеся 11 классов.

На данный момент на платформе уже зарегистрированы более 1,2 млн студентов. Молодые люди смогут реализовать свои проекты и выразить мнение.

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