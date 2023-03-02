Каждый шестой житель Самары хотя бы раз переезжал из-за соседей

Жители Самары рассказали о причинах переезда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие жители решались на переезд из-за соседей. 17% опрошенных стараются избегать встреч с другими жильцами.

По данным опроса группы «Ренессанс страхование», каждый шестой самарец хоть раз переезжал из-за конфликта с соседями. Самой частой причиной становился потоп. Большинство жителей города почти не общаются со своими соседями, об этом заявили 60% респондентов. Каждый четвертый опрошенный отмечает, что общается с другими жильцами почти ежедневно. Чаще всего самарцы живут с «людьми-невидимками», о существовании которых вспоминают только по звуку двери.

В топ-10 самых частых соседей вошли люди, которые забывают выключить кран, любители вечеринок и концертов, те, у кого постоянный ремонт, любители животных и «музыканты», которые начинают свои выступления рано утром или поздней ночью.

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