Акцию «Диктант Победы» проведут в Самаре 27 апреля 2023 года

Депутаты обсудили подготовку к проведению всероссийской акции / Фото: дума Самары

В Самаре стартовала подготовка к всероссийской акции «Диктант Победы». В 2023 году ее планируется провести 27 апреля. Об этом стало известно на заседании общественного совета партпроекта «Историческая память» в гордуме.

«Диктант Победы», в основе которого вопросы на тему событий Великой Отечественной войны, проводят с 2019 года. Если в первый раз в акции приняли участие около 150 тысяч человек, то в 2022-м — уже более 1,6 млн.

В 2023 году акцию проведут 27 апреля. Вопросы для диктанта подготовят эксперты Российского исторического общества и военно-исторического общества, а также Российского гуманитарного госуниверситета. Экзамен будет состоять из 25 вопросов: 20 — на общую военно-историческую тему и 5 — региональная тематика. Некоторые вопросы планируется посвятить первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев.

Площадками проведения акции станут различные учреждения. В этом году к организации локаций хотят привлечь предприятия, которые эвакуировали в Куйбышев в военные годы, и территории эвакогоспиталей.

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