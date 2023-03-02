Самарцы пожаловались на затопленный мостик в Волжском районе

Школьники пытаются удержаться на мостике, чтобы не упасть в воду. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители рассказали о затопленном мостике в Южном городе. Самарцам приходится идти в обход.

Судя по опубликованным кадрам, две территории разделяет водоем, вода в котором поднялась в период оттепели. Автор видео рассказывает, что добраться до определенного пункта на другой стороне теперь вызывает сложность. Приходится обходить водоем, что занимает еще больше времени. Смелые школьники решили возвратиться домой через мостик, но передвигаются они очень осторожно. Помимо вероятности промочить ноги, подростки также могут упасть в сам водоем.

О том, как собираются решить проблему, пока неизвестно. В комментариях пользователи переживают за детей, решивших переходить мостик и не терять время.

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